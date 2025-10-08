Le prix en temps réel de Tema est aujourd'hui de 0.00013045 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TEMA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TEMA facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Tema est aujourd'hui de 0.00013045 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TEMA à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TEMA facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Tema (TEMA)

Prix en temps réel : 1 TEMA à USD

$0.00012986
$0.00012986$0.00012986
-0.80%1D
Graphique du prix de Tema (TEMA) en temps réel
Informations sur le prix de Tema (TEMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h
Haut 24 h

Le prix en temps réel de Tema (TEMA) est de $0.00013045. Au cours des dernières 24 heures, TEMA a évolué entre un minimum de $ 0.00012949 et un maximum de $ 0.00013176, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TEMA est $ 0.062646, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011821.

En termes de performance à court terme, TEMA a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, -0.45% sur 24 heures et de +9.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tema (TEMA)

La capitalisation boursière actuelle de Tema est de $ 130.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TEMA est de 999.96M, avec une offre totale de 999962752.870666. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.44K.

Historique du prix de Tema (TEMA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Tema en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Tema en USD était de $ -0.0000561284.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Tema en USD était de $ -0.0000469172.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Tema en USD était de $ -0.00035184846419413944.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.45%
30 jours$ -0.0000561284-43.02%
60 jours$ -0.0000469172-35.96%
90 jours$ -0.00035184846419413944-72.95%

Qu'est-ce que Tema (TEMA)

$TEMA is the official token representing Tema, the world's most famous raccoon, boasting a massive online following of over 2.7 million on TikTok, 1.7 million on YouTube, and 314,000 on Instagram. This isn't just another meme coin; $TEMA bridges the gap between a globally recognized online personality and the exciting world of Web3, offering a unique investment opportunity tied to a proven, highly engaged audience.

By holding $TEMA, you become part of a vibrant and rapidly growing community built around Tema's captivating content and undeniable charisma. This established fanbase, already deeply connected and engaged, provides a solid foundation for organic growth and long-term community development, setting $TEMA apart from fleeting meme trends. We're not just capitalizing on a viral moment; we're establishing a sustainable ecosystem powered by a pre-existing, massive audience.

Our team is committed to delivering genuine value and building a thriving community beyond the initial excitement of the token launch. The $TEMA roadmap includes, ensuring the token maintains utility and long-term value. This multifaceted approach fosters loyalty and engagement, strengthening the $TEMA ecosystem.

The $TEMA token operates on a system designed to reward holders and promote community growth. To ensure smooth transactions, please use sufficient slippage on exchanges.

Investing in $TEMA is not simply a financial opportunity; it's an investment in a thriving community, built around a beloved online icon. Join us in creating a sustainable and exciting Web3 project where the power of social media influence meets the innovative potential of blockchain technology

Ressource de Tema (TEMA)

Site officiel

Prévision de prix de Tema (USD)

Combien vaudra Tema (TEMA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tema (TEMA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tema.

Consultez la prévision de prix de Tema maintenant !

Tokenomics de Tema (TEMA)

Comprendre la tokenomics de Tema (TEMA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TEMA !

Combien vaut Tema (TEMA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TEMA en USD est de 0.00013045 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TEMA à USD ?
Le prix actuel de TEMA en USD est $ 0.00013045. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tema ?
La capitalisation boursière de TEMA est de $ 130.44K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TEMA ?
L'offre en circulation de TEMA est de 999.96M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TEMA ?
TEMA a atteint un prix ATH de 0.062646 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TEMA ?
TEMA a vu un prix ATL de 0.00011821 USD.
Quel est le volume de trading de TEMA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TEMA est de -- USD.
Est-ce que TEMA va augmenter cette année ?
TEMA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TEMA pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.