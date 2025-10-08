Informations sur le prix de Tema (TEMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00012949 $ 0.00012949 $ 0.00012949 Bas 24 h $ 0.00013176 $ 0.00013176 $ 0.00013176 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00012949$ 0.00012949 $ 0.00012949 Haut 24 h $ 0.00013176$ 0.00013176 $ 0.00013176 Sommet historique $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Prix le plus bas $ 0.00011821$ 0.00011821 $ 0.00011821 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) -0.45% Variation du prix (7 j) +9.75% Variation du prix (7 j) +9.75%

Le prix en temps réel de Tema (TEMA) est de $0.00013045. Au cours des dernières 24 heures, TEMA a évolué entre un minimum de $ 0.00012949 et un maximum de $ 0.00013176, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TEMA est $ 0.062646, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00011821.

En termes de performance à court terme, TEMA a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, -0.45% sur 24 heures et de +9.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tema (TEMA)

Capitalisation boursière $ 130.44K$ 130.44K $ 130.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 130.44K$ 130.44K $ 130.44K Offre en circulation 999.96M 999.96M 999.96M Offre totale 999,962,752.870666 999,962,752.870666 999,962,752.870666

La capitalisation boursière actuelle de Tema est de $ 130.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TEMA est de 999.96M, avec une offre totale de 999962752.870666. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 130.44K.