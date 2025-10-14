Informations sur le prix de Tanuki (TANUKI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00379147$ 0.00379147 $ 0.00379147 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) +7.90% Variation du prix (7 j) -14.54% Variation du prix (7 j) -14.54%

Le prix en temps réel de Tanuki (TANUKI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TANUKI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TANUKI est $ 0.00379147, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TANUKI a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, +7.90% sur 24 heures et de -14.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tanuki (TANUKI)

Capitalisation boursière $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Tanuki est de $ 54.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TANUKI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 54.78K.