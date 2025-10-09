Informations sur le prix de Tako (TAKO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.53% Changement de prix (1J) -8.02% Variation du prix (7 j) -25.73% Variation du prix (7 j) -25.73%

Le prix en temps réel de Tako (TAKO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, TAKO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAKO est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, TAKO a évolué de -3.53% au cours de la dernière heure, -8.02% sur 24 heures et de -25.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tako (TAKO)

Capitalisation boursière $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Tako est de $ 29.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de TAKO est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.60K.