Informations sur le prix de Synthswap (SYNTH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.140481 $ 0.140481 $ 0.140481 Bas 24 h $ 0.147861 $ 0.147861 $ 0.147861 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.140481$ 0.140481 $ 0.140481 Haut 24 h $ 0.147861$ 0.147861 $ 0.147861 Sommet historique $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Prix le plus bas $ 0.112899$ 0.112899 $ 0.112899 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) +4.56% Variation du prix (7 j) +7.96% Variation du prix (7 j) +7.96%

Le prix en temps réel de Synthswap (SYNTH) est de $0.147698. Au cours des dernières 24 heures, SYNTH a évolué entre un minimum de $ 0.140481 et un maximum de $ 0.147861, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SYNTH est $ 82.91, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.112899.

En termes de performance à court terme, SYNTH a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, +4.56% sur 24 heures et de +7.96% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Synthswap (SYNTH)

Capitalisation boursière $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Offre en circulation 220.15K 220.15K 220.15K Offre totale 220,149.0 220,149.0 220,149.0

La capitalisation boursière actuelle de Synthswap est de $ 32.49K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SYNTH est de 220.15K, avec une offre totale de 220149.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.49K.