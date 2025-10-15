Informations sur le prix de SURVIVE (SURVIVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +2.47% Changement de prix (1J) -1.72% Variation du prix (7 j) -9.24% Variation du prix (7 j) -9.24%

Le prix en temps réel de SURVIVE (SURVIVE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SURVIVE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SURVIVE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SURVIVE a évolué de +2.47% au cours de la dernière heure, -1.72% sur 24 heures et de -9.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SURVIVE (SURVIVE)

Capitalisation boursière $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.69K$ 12.69K $ 12.69K Offre en circulation 999.46M 999.46M 999.46M Offre totale 999,455,923.832685 999,455,923.832685 999,455,923.832685

La capitalisation boursière actuelle de SURVIVE est de $ 12.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SURVIVE est de 999.46M, avec une offre totale de 999455923.832685. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.69K.