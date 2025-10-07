Informations sur le prix de SUNNED (SUNNED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00146883$ 0.00146883 $ 0.00146883 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.18% Variation du prix (7 j) +1.91% Variation du prix (7 j) +1.91%

Le prix en temps réel de SUNNED (SUNNED) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SUNNED a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUNNED est $ 0.00146883, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SUNNED a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.18% sur 24 heures et de +1.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SUNNED (SUNNED)

Capitalisation boursière $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SUNNED est de $ 59.95K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUNNED est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 59.95K.