Informations sur le prix de Streme (STREME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000468 $ 0.00000468 $ 0.00000468 Bas 24 h $ 0.00000527 $ 0.00000527 $ 0.00000527 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Haut 24 h $ 0.00000527$ 0.00000527 $ 0.00000527 Sommet historique $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 Prix le plus bas $ 0.00000448$ 0.00000448 $ 0.00000448 Variation du prix (1 h) -0.47% Changement de prix (1J) -5.77% Variation du prix (7 j) -12.65% Variation du prix (7 j) -12.65%

Le prix en temps réel de Streme (STREME) est de $0.00000489. Au cours des dernières 24 heures, STREME a évolué entre un minimum de $ 0.00000468 et un maximum de $ 0.00000527, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STREME est $ 0.00004477, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000448.

En termes de performance à court terme, STREME a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -5.77% sur 24 heures et de -12.65% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Streme (STREME)

Capitalisation boursière $ 457.42K$ 457.42K $ 457.42K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 457.42K$ 457.42K $ 457.42K Offre en circulation 93.60B 93.60B 93.60B Offre totale 93,600,036,782.3587 93,600,036,782.3587 93,600,036,782.3587

La capitalisation boursière actuelle de Streme est de $ 457.42K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STREME est de 93.60B, avec une offre totale de 93600036782.3587. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 457.42K.