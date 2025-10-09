Informations sur le prix de StickDAO (STICK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00107584 $ 0.00107584 $ 0.00107584 Bas 24 h $ 0.00112479 $ 0.00112479 $ 0.00112479 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00107584$ 0.00107584 $ 0.00107584 Haut 24 h $ 0.00112479$ 0.00112479 $ 0.00112479 Sommet historique $ 0.00136253$ 0.00136253 $ 0.00136253 Prix le plus bas $ 0.00009925$ 0.00009925 $ 0.00009925 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) +2.30% Variation du prix (7 j) +1.73% Variation du prix (7 j) +1.73%

Le prix en temps réel de StickDAO (STICK) est de $0.00112035. Au cours des dernières 24 heures, STICK a évolué entre un minimum de $ 0.00107584 et un maximum de $ 0.00112479, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STICK est $ 0.00136253, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009925.

En termes de performance à court terme, STICK a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, +2.30% sur 24 heures et de +1.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour StickDAO (STICK)

Capitalisation boursière $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Offre en circulation 999.87M 999.87M 999.87M Offre totale 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

La capitalisation boursière actuelle de StickDAO est de $ 1.12M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STICK est de 999.87M, avec une offre totale de 999870922.0118911. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.12M.