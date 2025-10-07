Informations sur le prix de Starcoin (STC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00203866 $ 0.00203866 $ 0.00203866 Bas 24 h $ 0.00229256 $ 0.00229256 $ 0.00229256 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00203866$ 0.00203866 $ 0.00203866 Haut 24 h $ 0.00229256$ 0.00229256 $ 0.00229256 Sommet historique $ 0.140777$ 0.140777 $ 0.140777 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -7.91% Variation du prix (7 j) -31.05% Variation du prix (7 j) -31.05%

Le prix en temps réel de Starcoin (STC) est de $0.00210396. Au cours des dernières 24 heures, STC a évolué entre un minimum de $ 0.00203866 et un maximum de $ 0.00229256, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STC est $ 0.140777, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, STC a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -7.91% sur 24 heures et de -31.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Starcoin (STC)

Capitalisation boursière $ 758.85K$ 758.85K $ 758.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 758.85K$ 758.85K $ 758.85K Offre en circulation 360.68M 360.68M 360.68M Offre totale 360,676,904.0 360,676,904.0 360,676,904.0

La capitalisation boursière actuelle de Starcoin est de $ 758.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STC est de 360.68M, avec une offre totale de 360676904.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 758.85K.