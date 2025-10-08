Informations sur le prix de Stakecube (SCC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00724881 $ 0.00724881 $ 0.00724881 Bas 24 h $ 0.00915677 $ 0.00915677 $ 0.00915677 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00724881$ 0.00724881 $ 0.00724881 Haut 24 h $ 0.00915677$ 0.00915677 $ 0.00915677 Sommet historique $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.32% Changement de prix (1J) +21.75% Variation du prix (7 j) +10.93% Variation du prix (7 j) +10.93%

Le prix en temps réel de Stakecube (SCC) est de $0.0091336. Au cours des dernières 24 heures, SCC a évolué entre un minimum de $ 0.00724881 et un maximum de $ 0.00915677, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCC est $ 3.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SCC a évolué de +0.32% au cours de la dernière heure, +21.75% sur 24 heures et de +10.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Stakecube (SCC)

Capitalisation boursière $ 148.62K$ 148.62K $ 148.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 148.63K$ 148.63K $ 148.63K Offre en circulation 16.27M 16.27M 16.27M Offre totale 16,272,349.91163954 16,272,349.91163954 16,272,349.91163954

La capitalisation boursière actuelle de Stakecube est de $ 148.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCC est de 16.27M, avec une offre totale de 16272349.91163954. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 148.63K.