Informations sur le prix de SPLASH (SPLASH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00794312 $ 0.00794312 $ 0.00794312 Bas 24 h $ 0.00833104 $ 0.00833104 $ 0.00833104 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00794312$ 0.00794312 $ 0.00794312 Haut 24 h $ 0.00833104$ 0.00833104 $ 0.00833104 Sommet historique $ 0.051178$ 0.051178 $ 0.051178 Prix le plus bas $ 0.00794312$ 0.00794312 $ 0.00794312 Variation du prix (1 h) +0.30% Changement de prix (1J) -3.30% Variation du prix (7 j) -15.39% Variation du prix (7 j) -15.39%

Le prix en temps réel de SPLASH (SPLASH) est de $0.00801807. Au cours des dernières 24 heures, SPLASH a évolué entre un minimum de $ 0.00794312 et un maximum de $ 0.00833104, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPLASH est $ 0.051178, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00794312.

En termes de performance à court terme, SPLASH a évolué de +0.30% au cours de la dernière heure, -3.30% sur 24 heures et de -15.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SPLASH (SPLASH)

Capitalisation boursière $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.18K$ 80.18K $ 80.18K Offre en circulation 10.00M 10.00M 10.00M Offre totale 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SPLASH est de $ 80.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPLASH est de 10.00M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.18K.