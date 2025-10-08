Informations sur le prix de SPICE (SPICE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) -5.54% Variation du prix (7 j) +18.98% Variation du prix (7 j) +18.98%

Le prix en temps réel de SPICE (SPICE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SPICE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPICE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SPICE a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, -5.54% sur 24 heures et de +18.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SPICE (SPICE)

Capitalisation boursière $ 256.66K$ 256.66K $ 256.66K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 16.83B 16.83B 16.83B Offre totale 69,419,699,359.43575 69,419,699,359.43575 69,419,699,359.43575

La capitalisation boursière actuelle de SPICE est de $ 256.66K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPICE est de 16.83B, avec une offre totale de 69419699359.43575. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.