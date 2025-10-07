Informations sur le prix de Sperax USD (USDS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.993306 $ 0.993306 $ 0.993306 Bas 24 h $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.993306$ 0.993306 $ 0.993306 Haut 24 h $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 Sommet historique $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Prix le plus bas $ 0.833019$ 0.833019 $ 0.833019 Variation du prix (1 h) -0.47% Changement de prix (1J) -0.08% Variation du prix (7 j) -0.10% Variation du prix (7 j) -0.10%

Le prix en temps réel de Sperax USD (USDS) est de $0.998969. Au cours des dernières 24 heures, USDS a évolué entre un minimum de $ 0.993306 et un maximum de $ 1.023, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de USDS est $ 2.0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.833019.

En termes de performance à court terme, USDS a évolué de -0.47% au cours de la dernière heure, -0.08% sur 24 heures et de -0.10% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sperax USD (USDS)

Capitalisation boursière $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Offre en circulation 1.14M 1.14M 1.14M Offre totale 1,136,228.36 1,136,228.36 1,136,228.36

La capitalisation boursière actuelle de Sperax USD est de $ 1.15M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de USDS est de 1.14M, avec une offre totale de 1136228.36. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.15M.