Informations sur le prix de SPACEDOGE (SPDG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.17% Changement de prix (1J) +1.85% Variation du prix (7 j) -14.39% Variation du prix (7 j) -14.39%

Le prix en temps réel de SPACEDOGE (SPDG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SPDG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPDG est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SPDG a évolué de -0.17% au cours de la dernière heure, +1.85% sur 24 heures et de -14.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SPACEDOGE (SPDG)

Capitalisation boursière $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 225.14K$ 225.14K $ 225.14K Offre en circulation 49.30B 49.30B 49.30B Offre totale 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

La capitalisation boursière actuelle de SPACEDOGE est de $ 225.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPDG est de 49.30B, avec une offre totale de 49302458046.51511. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 225.14K.