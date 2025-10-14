Informations sur le prix de Spacebucks (SBX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00324161$ 0.00324161 $ 0.00324161 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.61% Changement de prix (1J) +4.57% Variation du prix (7 j) -11.07% Variation du prix (7 j) -11.07%

Le prix en temps réel de Spacebucks (SBX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SBX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SBX est $ 0.00324161, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SBX a évolué de +0.61% au cours de la dernière heure, +4.57% sur 24 heures et de -11.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Spacebucks (SBX)

Capitalisation boursière $ 557.16K$ 557.16K $ 557.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 557.16K$ 557.16K $ 557.16K Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Spacebucks est de $ 557.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SBX est de 1000.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 557.16K.