Informations sur le prix de Solarbeam (SOLAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00130799 Haut 24 h $ 0.00146695 Sommet historique $ 23.93 Prix le plus bas $ 0.00098894 Variation du prix (1 h) -0.87% Changement de prix (1J) -3.74% Variation du prix (7 j) -25.63%

Le prix en temps réel de Solarbeam (SOLAR) est de $0.00132984. Au cours des dernières 24 heures, SOLAR a évolué entre un minimum de $ 0.00130799 et un maximum de $ 0.00146695, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOLAR est $ 23.93, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00098894.

En termes de performance à court terme, SOLAR a évolué de -0.87% au cours de la dernière heure, -3.74% sur 24 heures et de -25.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Solarbeam (SOLAR)

Capitalisation boursière $ 50.38K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.38K Offre en circulation 37.88M Offre totale 37,881,765.89116573

La capitalisation boursière actuelle de Solarbeam est de $ 50.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLAR est de 37.88M, avec une offre totale de 37881765.89116573. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.38K.