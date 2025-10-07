Informations sur le prix de Slothana (SLOTH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.002536 $ 0.002536 $ 0.002536 Bas 24 h $ 0.00264566 $ 0.00264566 $ 0.00264566 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.002536$ 0.002536 $ 0.002536 Haut 24 h $ 0.00264566$ 0.00264566 $ 0.00264566 Sommet historique $ 0.04078933$ 0.04078933 $ 0.04078933 Prix le plus bas $ 0.0019426$ 0.0019426 $ 0.0019426 Variation du prix (1 h) -0.28% Changement de prix (1J) +3.16% Variation du prix (7 j) +4.17% Variation du prix (7 j) +4.17%

Le prix en temps réel de Slothana (SLOTH) est de $0.0026195. Au cours des dernières 24 heures, SLOTH a évolué entre un minimum de $ 0.002536 et un maximum de $ 0.00264566, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SLOTH est $ 0.04078933, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0019426.

En termes de performance à court terme, SLOTH a évolué de -0.28% au cours de la dernière heure, +3.16% sur 24 heures et de +4.17% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Slothana (SLOTH)

Capitalisation boursière $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Offre en circulation 1.85B 1.85B 1.85B Offre totale 1,854,746,581.356026 1,854,746,581.356026 1,854,746,581.356026

La capitalisation boursière actuelle de Slothana est de $ 4.85M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SLOTH est de 1.85B, avec une offre totale de 1854746581.356026. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.85M.