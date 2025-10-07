Informations sur le prix de SIPHER (SIPHER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02643071 $ 0.02643071 $ 0.02643071 Bas 24 h $ 0.02795004 $ 0.02795004 $ 0.02795004 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02643071$ 0.02643071 $ 0.02643071 Haut 24 h $ 0.02795004$ 0.02795004 $ 0.02795004 Sommet historique $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Prix le plus bas $ 0.02002877$ 0.02002877 $ 0.02002877 Variation du prix (1 h) +0.07% Changement de prix (1J) +0.85% Variation du prix (7 j) +25.58% Variation du prix (7 j) +25.58%

Le prix en temps réel de SIPHER (SIPHER) est de $0.02726684. Au cours des dernières 24 heures, SIPHER a évolué entre un minimum de $ 0.02643071 et un maximum de $ 0.02795004, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SIPHER est $ 1.45, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02002877.

En termes de performance à court terme, SIPHER a évolué de +0.07% au cours de la dernière heure, +0.85% sur 24 heures et de +25.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SIPHER (SIPHER)

Capitalisation boursière $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Offre en circulation 268.08M 268.08M 268.08M Offre totale 301,986,659.0 301,986,659.0 301,986,659.0

La capitalisation boursière actuelle de SIPHER est de $ 7.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SIPHER est de 268.08M, avec une offre totale de 301986659.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.23M.