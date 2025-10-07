Informations sur le prix de Silensio (SILEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00154914$ 0.00154914 $ 0.00154914 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -3.99% Variation du prix (7 j) -11.74% Variation du prix (7 j) -11.74%

Le prix en temps réel de Silensio (SILEN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SILEN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SILEN est $ 0.00154914, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SILEN a évolué de -- au cours de la dernière heure, -3.99% sur 24 heures et de -11.74% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Silensio (SILEN)

Capitalisation boursière $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Offre en circulation 926.66M 926.66M 926.66M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Silensio est de $ 12.60K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SILEN est de 926.66M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.60K.