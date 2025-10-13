Informations sur le prix de Sigma Boy (SIGMABOY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00000835 Haut 24 h $ 0.00000882 Sommet historique $ 0.00089861 Prix le plus bas $ 0.00000818 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +3.38% Variation du prix (7 j) -17.26%

Le prix en temps réel de Sigma Boy (SIGMABOY) est de $0.00000882. Au cours des dernières 24 heures, SIGMABOY a évolué entre un minimum de $ 0.00000835 et un maximum de $ 0.00000882, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SIGMABOY est $ 0.00089861, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000818.

En termes de performance à court terme, SIGMABOY a évolué de -- au cours de la dernière heure, +3.38% sur 24 heures et de -17.26% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sigma Boy (SIGMABOY)

Capitalisation boursière $ 8.82K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.82K Offre en circulation 999.40M Offre totale 999,398,923.817052

La capitalisation boursière actuelle de Sigma Boy est de $ 8.82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SIGMABOY est de 999.40M, avec une offre totale de 999398923.817052. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.82K.