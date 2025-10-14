Informations sur le prix de Shoggoth (SHOGGOTH) en USD

Le prix en temps réel de Shoggoth (SHOGGOTH) est de $0.00208718. Au cours des dernières 24 heures, SHOGGOTH a évolué entre un minimum de $ 0.00184085 et un maximum de $ 0.00208773, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SHOGGOTH est $ 0.172673, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00147551.

En termes de performance à court terme, SHOGGOTH a évolué de +0.31% au cours de la dernière heure, +11.57% sur 24 heures et de -27.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Shoggoth (SHOGGOTH)

La capitalisation boursière actuelle de Shoggoth est de $ 2.09M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SHOGGOTH est de 999.98M, avec une offre totale de 999981146.373828. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.09M.