Tokenomics et analyse de prix de shiyo (SHIYO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de shiyo (SHIYO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur shiyo (SHIYO)
Shiyo is a fun, community-driven memecoin built on the ultra-fast Solana blockchain. Inspired by loyalty, speed, and good vibes, Shiyo brings meme culture and decentralized finance together in a lighthearted yet powerful way.
With low transaction fees, lightning-fast speed, and an energetic community, Shiyo aims to be more than just a meme — it’s a movement. Whether you’re here for the laughs, the memes, or the moon missions, Shiyo is your best friend in the Solana ecosystem.
Tokenomics de shiyo (SHIYO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de shiyo (SHIYO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHIYO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHIYO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHIYO, explorez le prix en direct du token SHIYO !
Prévision du prix de SHIYO
Vous voulez savoir dans quelle direction SHIYO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHIYO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
