Informations sur le prix de SETAI Agents (SETAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.057562$ 0.057562 $ 0.057562 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) 0.00% Changement de prix (1J) +0.17% Variation du prix (7 j) -1.51% Variation du prix (7 j) -1.51%

Le prix en temps réel de SETAI Agents (SETAI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SETAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SETAI est $ 0.057562, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SETAI a évolué de 0.00% au cours de la dernière heure, +0.17% sur 24 heures et de -1.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SETAI Agents (SETAI)

Capitalisation boursière $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.19K$ 43.19K $ 43.19K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de SETAI Agents est de $ 43.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SETAI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.19K.