Informations sur le prix de Save (SAVE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.218871 $ 0.218871 $ 0.218871 Bas 24 h $ 0.230097 $ 0.230097 $ 0.230097 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.218871$ 0.218871 $ 0.218871 Haut 24 h $ 0.230097$ 0.230097 $ 0.230097 Sommet historique $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Prix le plus bas $ 0.133187$ 0.133187 $ 0.133187 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -4.79% Variation du prix (7 j) -0.11% Variation du prix (7 j) -0.11%

Le prix en temps réel de Save (SAVE) est de $0.219049. Au cours des dernières 24 heures, SAVE a évolué entre un minimum de $ 0.218871 et un maximum de $ 0.230097, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAVE est $ 1.2, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.133187.

En termes de performance à court terme, SAVE a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -4.79% sur 24 heures et de -0.11% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Save (SAVE)

Capitalisation boursière $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M Offre en circulation 50.00M 50.00M 50.00M Offre totale 49,999,988.833367 49,999,988.833367 49,999,988.833367

La capitalisation boursière actuelle de Save est de $ 10.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAVE est de 50.00M, avec une offre totale de 49999988.833367. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.95M.