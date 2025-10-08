Informations sur le prix de Satfi ($SATFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00266287 $ 0.00266287 $ 0.00266287 Bas 24 h $ 0.00276329 $ 0.00276329 $ 0.00276329 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00266287$ 0.00266287 $ 0.00266287 Haut 24 h $ 0.00276329$ 0.00276329 $ 0.00276329 Sommet historique $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Prix le plus bas $ 0.00218301$ 0.00218301 $ 0.00218301 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -1.79% Variation du prix (7 j) +17.50% Variation du prix (7 j) +17.50%

Le prix en temps réel de Satfi ($SATFI) est de $0.00269931. Au cours des dernières 24 heures, $SATFI a évolué entre un minimum de $ 0.00266287 et un maximum de $ 0.00276329, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $SATFI est $ 0.0183037, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00218301.

En termes de performance à court terme, $SATFI a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -1.79% sur 24 heures et de +17.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Satfi ($SATFI)

Capitalisation boursière $ 269.93K$ 269.93K $ 269.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 269.93K$ 269.93K $ 269.93K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Satfi est de $ 269.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $SATFI est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 269.93K.