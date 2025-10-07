Informations sur le prix de SakeSwap (SAKE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00150727 $ 0.00150727 $ 0.00150727 Bas 24 h $ 0.00160664 $ 0.00160664 $ 0.00160664 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00150727$ 0.00150727 $ 0.00150727 Haut 24 h $ 0.00160664$ 0.00160664 $ 0.00160664 Sommet historique $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.15% Changement de prix (1J) -0.82% Variation du prix (7 j) +4.82% Variation du prix (7 j) +4.82%

Le prix en temps réel de SakeSwap (SAKE) est de $0.00151469. Au cours des dernières 24 heures, SAKE a évolué entre un minimum de $ 0.00150727 et un maximum de $ 0.00160664, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAKE est $ 3.18, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SAKE a évolué de +0.15% au cours de la dernière heure, -0.82% sur 24 heures et de +4.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SakeSwap (SAKE)

Capitalisation boursière $ 111.58K$ 111.58K $ 111.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 206.33K$ 206.33K $ 206.33K Offre en circulation 73.70M 73.70M 73.70M Offre totale 136,278,605.5249515 136,278,605.5249515 136,278,605.5249515

La capitalisation boursière actuelle de SakeSwap est de $ 111.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAKE est de 73.70M, avec une offre totale de 136278605.5249515. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 206.33K.