Informations sur le prix de Sacabam (SCB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.78% Changement de prix (1J) -3.98% Variation du prix (7 j) +6.70% Variation du prix (7 j) +6.70%

Le prix en temps réel de Sacabam (SCB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SCB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SCB est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SCB a évolué de +0.78% au cours de la dernière heure, -3.98% sur 24 heures et de +6.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sacabam (SCB)

Capitalisation boursière $ 137.15K$ 137.15K $ 137.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 161.36K$ 161.36K $ 161.36K Offre en circulation 39.95T 39.95T 39.95T Offre totale 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sacabam est de $ 137.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SCB est de 39.95T, avec une offre totale de 47000000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 161.36K.