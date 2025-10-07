Informations sur le prix de Runnit (RUNNIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.93% Changement de prix (1J) -20.43% Variation du prix (7 j) +83.70% Variation du prix (7 j) +83.70%

Le prix en temps réel de Runnit (RUNNIT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RUNNIT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUNNIT est $ 0.00184201, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RUNNIT a évolué de -0.93% au cours de la dernière heure, -20.43% sur 24 heures et de +83.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Runnit (RUNNIT)

Capitalisation boursière $ 268.65K$ 268.65K $ 268.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 268.65K$ 268.65K $ 268.65K Offre en circulation 984.05M 984.05M 984.05M Offre totale 984,047,179.9420286 984,047,179.9420286 984,047,179.9420286

La capitalisation boursière actuelle de Runnit est de $ 268.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUNNIT est de 984.05M, avec une offre totale de 984047179.9420286. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 268.65K.