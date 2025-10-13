Prix de rudi (RUDI)
-0.26%
+5.05%
-35.14%
-35.14%
Le prix en temps réel de rudi (RUDI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RUDI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUDI est $ 0.01784483, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, RUDI a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +5.05% sur 24 heures et de -35.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de rudi est de $ 199.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUDI est de 999.34M, avec une offre totale de 999340112.863995. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 199.71K.
Aujourd'hui, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de rudi en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+5.05%
|30 jours
|$ 0
|-58.81%
|60 jours
|$ 0
|-84.45%
|90 jours
|$ 0
|--
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra rudi (RUDI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs rudi (RUDI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour rudi.
Consultez la prévision de prix de rudi maintenant !
Comprendre la tokenomics de rudi (RUDI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RUDI !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-12 07:40:07
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|10-12 05:22:00
|Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
|10-11 21:42:43
|Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
|10-11 14:30:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
|10-11 11:20:00
|Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
|10-11 09:36:12
|Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.