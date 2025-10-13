Informations sur le prix de rudi (RUDI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.01784483 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -0.26% Changement de prix (1J) +5.05% Variation du prix (7 j) -35.14%

Le prix en temps réel de rudi (RUDI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RUDI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUDI est $ 0.01784483, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RUDI a évolué de -0.26% au cours de la dernière heure, +5.05% sur 24 heures et de -35.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour rudi (RUDI)

Capitalisation boursière $ 199.71K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 199.71K Offre en circulation 999.34M Offre totale 999,340,112.863995

La capitalisation boursière actuelle de rudi est de $ 199.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUDI est de 999.34M, avec une offre totale de 999340112.863995. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 199.71K.