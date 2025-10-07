Informations sur le prix de Rook (ROOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.495079 $ 0.495079 $ 0.495079 Bas 24 h $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.495079$ 0.495079 $ 0.495079 Haut 24 h $ 0.95$ 0.95 $ 0.95 Sommet historique $ 838.98$ 838.98 $ 838.98 Prix le plus bas $ 0.346466$ 0.346466 $ 0.346466 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -6.14% Variation du prix (7 j) +21.54% Variation du prix (7 j) +21.54%

Le prix en temps réel de Rook (ROOK) est de $0.8443. Au cours des dernières 24 heures, ROOK a évolué entre un minimum de $ 0.495079 et un maximum de $ 0.95, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROOK est $ 838.98, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.346466.

En termes de performance à court terme, ROOK a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, -6.14% sur 24 heures et de +21.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rook (ROOK)

Capitalisation boursière $ 642.71K$ 642.71K $ 642.71K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Offre en circulation 761.21K 761.21K 761.21K Offre totale 1,268,245.040784428 1,268,245.040784428 1,268,245.040784428

La capitalisation boursière actuelle de Rook est de $ 642.71K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROOK est de 761.21K, avec une offre totale de 1268245.040784428. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.07M.