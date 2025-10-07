Informations sur le prix de Rome (ROME) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1,679.53$ 1,679.53 $ 1,679.53 Prix le plus bas $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +1.68% Variation du prix (7 j) +1.68%

Le prix en temps réel de Rome (ROME) est de $11.53. Au cours des dernières 24 heures, ROME a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROME est $ 1,679.53, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3.38.

En termes de performance à court terme, ROME a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +1.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rome (ROME)

Capitalisation boursière $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Offre en circulation 146.80K 146.80K 146.80K Offre totale 146,796.744090208 146,796.744090208 146,796.744090208

La capitalisation boursière actuelle de Rome est de $ 1.69M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROME est de 146.80K, avec une offre totale de 146796.744090208. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.69M.