Informations sur le prix de Rocky (ROCKY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04003161$ 0.04003161 $ 0.04003161 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) +5.19% Variation du prix (7 j) +22.42% Variation du prix (7 j) +22.42%

Le prix en temps réel de Rocky (ROCKY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ROCKY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROCKY est $ 0.04003161, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ROCKY a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, +5.19% sur 24 heures et de +22.42% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rocky (ROCKY)

Capitalisation boursière $ 760.28K$ 760.28K $ 760.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 760.28K$ 760.28K $ 760.28K Offre en circulation 997.97M 997.97M 997.97M Offre totale 997,965,742.757737 997,965,742.757737 997,965,742.757737

La capitalisation boursière actuelle de Rocky est de $ 760.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROCKY est de 997.97M, avec une offre totale de 997965742.757737. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 760.28K.