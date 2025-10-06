Informations sur le prix de RoboStack (ROBOT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0035876 $ 0.0035876 $ 0.0035876 Bas 24 h $ 0.00416191 $ 0.00416191 $ 0.00416191 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0035876$ 0.0035876 $ 0.0035876 Haut 24 h $ 0.00416191$ 0.00416191 $ 0.00416191 Sommet historique $ 0.01473035$ 0.01473035 $ 0.01473035 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.09% Changement de prix (1J) -12.04% Variation du prix (7 j) +65.68% Variation du prix (7 j) +65.68%

Le prix en temps réel de RoboStack (ROBOT) est de $0.00359948. Au cours des dernières 24 heures, ROBOT a évolué entre un minimum de $ 0.0035876 et un maximum de $ 0.00416191, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROBOT est $ 0.01473035, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ROBOT a évolué de +0.09% au cours de la dernière heure, -12.04% sur 24 heures et de +65.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RoboStack (ROBOT)

Capitalisation boursière $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Offre en circulation 674.99M 674.99M 674.99M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de RoboStack est de $ 2.43M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROBOT est de 674.99M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.60M.