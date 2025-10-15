Informations sur le prix de Roadmap Coin (RDMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -30.76% Variation du prix (7 j) -30.76%

Le prix en temps réel de Roadmap Coin (RDMP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RDMP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RDMP est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RDMP a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -30.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Roadmap Coin (RDMP)

Capitalisation boursière $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Offre en circulation 999.77M 999.77M 999.77M Offre totale 999,773,839.6708977 999,773,839.6708977 999,773,839.6708977

La capitalisation boursière actuelle de Roadmap Coin est de $ 8.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RDMP est de 999.77M, avec une offre totale de 999773839.6708977. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.25K.