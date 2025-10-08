Informations sur le prix de RingDAO (RING) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.001334 $ 0.001334 $ 0.001334 Bas 24 h $ 0.00138162 $ 0.00138162 $ 0.00138162 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.001334$ 0.001334 $ 0.001334 Haut 24 h $ 0.00138162$ 0.00138162 $ 0.00138162 Sommet historique $ 0.30361$ 0.30361 $ 0.30361 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.27% Changement de prix (1J) -2.15% Variation du prix (7 j) +7.82% Variation du prix (7 j) +7.82%

Le prix en temps réel de RingDAO (RING) est de $0.00134139. Au cours des dernières 24 heures, RING a évolué entre un minimum de $ 0.001334 et un maximum de $ 0.00138162, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RING est $ 0.30361, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RING a évolué de +0.27% au cours de la dernière heure, -2.15% sur 24 heures et de +7.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RingDAO (RING)

Capitalisation boursière $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Offre en circulation 1.69B 1.69B 1.69B Offre totale 2,099,840,268.0 2,099,840,268.0 2,099,840,268.0

La capitalisation boursière actuelle de RingDAO est de $ 2.27M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RING est de 1.69B, avec une offre totale de 2099840268.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.82M.