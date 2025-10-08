Informations sur le prix de Ring AI (RING) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00290618 Haut 24 h $ 0.00367856 Sommet historique $ 0.87041 Prix le plus bas $ 0.00290618 Variation du prix (1 h) -8.88% Changement de prix (1J) -17.09% Variation du prix (7 j) -24.02%

Le prix en temps réel de Ring AI (RING) est de $0.00304221. Au cours des dernières 24 heures, RING a évolué entre un minimum de $ 0.00290618 et un maximum de $ 0.00367856, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RING est $ 0.87041, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00290618.

En termes de performance à court terme, RING a évolué de -8.88% au cours de la dernière heure, -17.09% sur 24 heures et de -24.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ring AI (RING)

Capitalisation boursière $ 304.22K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 304.22K Offre en circulation 100.00M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ring AI est de $ 304.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RING est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 304.22K.