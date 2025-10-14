Informations sur le prix de Rico (RICO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00498677$ 0.00498677 $ 0.00498677 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +2.51% Variation du prix (7 j) -20.23% Variation du prix (7 j) -20.23%

Le prix en temps réel de Rico (RICO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RICO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RICO est $ 0.00498677, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RICO a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +2.51% sur 24 heures et de -20.23% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rico (RICO)

Capitalisation boursière $ 39.67K$ 39.67K $ 39.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 39.67K$ 39.67K $ 39.67K Offre en circulation 999.72M 999.72M 999.72M Offre totale 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

La capitalisation boursière actuelle de Rico est de $ 39.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RICO est de 999.72M, avec une offre totale de 999722611.4. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 39.67K.