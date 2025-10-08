Informations sur le prix de Ribbit Meme (RIBBIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0
Haut 24 h $ 0
Sommet historique $ 0
Prix le plus bas $ 0
Variation du prix (1 h) +0.67%
Changement de prix (1J) -4.95%
Variation du prix (7 j) +3.91%

Le prix en temps réel de Ribbit Meme (RIBBIT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RIBBIT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RIBBIT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RIBBIT a évolué de +0.67% au cours de la dernière heure, -4.95% sur 24 heures et de +3.91% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ribbit Meme (RIBBIT)

Capitalisation boursière $ 370.33K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 370.33K
Offre en circulation 420.69T
Offre totale 420,690,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ribbit Meme est de $ 370.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RIBBIT est de 420.69T, avec une offre totale de 420690000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 370.33K.