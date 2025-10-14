Informations sur le prix de Rhetor (RT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01434915 $ 0.01434915 $ 0.01434915 Bas 24 h $ 0.01630017 $ 0.01630017 $ 0.01630017 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01434915$ 0.01434915 $ 0.01434915 Haut 24 h $ 0.01630017$ 0.01630017 $ 0.01630017 Sommet historique $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 Prix le plus bas $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 Variation du prix (1 h) -0.77% Changement de prix (1J) -0.30% Variation du prix (7 j) -17.82% Variation du prix (7 j) -17.82%

Le prix en temps réel de Rhetor (RT) est de $0.01538191. Au cours des dernières 24 heures, RT a évolué entre un minimum de $ 0.01434915 et un maximum de $ 0.01630017, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RT est $ 0.02402558, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00858898.

En termes de performance à court terme, RT a évolué de -0.77% au cours de la dernière heure, -0.30% sur 24 heures et de -17.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rhetor (RT)

Capitalisation boursière $ 15.38M$ 15.38M $ 15.38M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 15.38M$ 15.38M $ 15.38M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,504.713746 999,999,504.713746 999,999,504.713746

La capitalisation boursière actuelle de Rhetor est de $ 15.38M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RT est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999504.713746. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.38M.