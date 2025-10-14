Informations sur le prix de Ref Finance (REF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.119527 $ 0.119527 $ 0.119527 Bas 24 h $ 0.128217 $ 0.128217 $ 0.128217 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.119527$ 0.119527 $ 0.119527 Haut 24 h $ 0.128217$ 0.128217 $ 0.128217 Sommet historique $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Prix le plus bas $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Variation du prix (1 h) +0.13% Changement de prix (1J) +3.56% Variation du prix (7 j) -26.39% Variation du prix (7 j) -26.39%

Le prix en temps réel de Ref Finance (REF) est de $0.125792. Au cours des dernières 24 heures, REF a évolué entre un minimum de $ 0.119527 et un maximum de $ 0.128217, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REF est $ 10.64, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.04128611.

En termes de performance à court terme, REF a évolué de +0.13% au cours de la dernière heure, +3.56% sur 24 heures et de -26.39% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ref Finance (REF)

Capitalisation boursière $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Offre en circulation 39.03M 39.03M 39.03M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ref Finance est de $ 4.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REF est de 39.03M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.58M.