Informations sur le prix de real fast (SPEED) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.13% Changement de prix (1J) -4.78% Variation du prix (7 j) +4.29% Variation du prix (7 j) +4.29%

Le prix en temps réel de real fast (SPEED) est de --. Au cours des dernières 24 heures, SPEED a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SPEED est $ 0.03378043, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, SPEED a évolué de -0.13% au cours de la dernière heure, -4.78% sur 24 heures et de +4.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour real fast (SPEED)

Capitalisation boursière $ 288.91K$ 288.91K $ 288.91K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 288.91K$ 288.91K $ 288.91K Offre en circulation 733.27M 733.27M 733.27M Offre totale 733,266,332.533544 733,266,332.533544 733,266,332.533544

La capitalisation boursière actuelle de real fast est de $ 288.91K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SPEED est de 733.27M, avec une offre totale de 733266332.533544. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 288.91K.