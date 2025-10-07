Informations sur le prix de Queen Kitty (QKITTY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.34% Changement de prix (1J) +2.67% Variation du prix (7 j) -2.98% Variation du prix (7 j) -2.98%

Le prix en temps réel de Queen Kitty (QKITTY) est de --. Au cours des dernières 24 heures, QKITTY a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QKITTY est $ 0.00113352, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, QKITTY a évolué de -0.34% au cours de la dernière heure, +2.67% sur 24 heures et de -2.98% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Queen Kitty (QKITTY)

Capitalisation boursière $ 392.46K$ 392.46K $ 392.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 392.46K$ 392.46K $ 392.46K Offre en circulation 995.53M 995.53M 995.53M Offre totale 995,534,166.5997632 995,534,166.5997632 995,534,166.5997632

La capitalisation boursière actuelle de Queen Kitty est de $ 392.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QKITTY est de 995.53M, avec une offre totale de 995534166.5997632. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 392.46K.