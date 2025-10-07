Informations sur le prix de Qubit (QBIT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00350407 $ 0.00350407 $ 0.00350407 Bas 24 h $ 0.00548725 $ 0.00548725 $ 0.00548725 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00350407$ 0.00350407 $ 0.00350407 Haut 24 h $ 0.00548725$ 0.00548725 $ 0.00548725 Sommet historique $ 0.01578659$ 0.01578659 $ 0.01578659 Prix le plus bas $ 0.00189874$ 0.00189874 $ 0.00189874 Variation du prix (1 h) +0.03% Changement de prix (1J) +39.10% Variation du prix (7 j) +42.45% Variation du prix (7 j) +42.45%

Le prix en temps réel de Qubit (QBIT) est de $0.00495119. Au cours des dernières 24 heures, QBIT a évolué entre un minimum de $ 0.00350407 et un maximum de $ 0.00548725, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QBIT est $ 0.01578659, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00189874.

En termes de performance à court terme, QBIT a évolué de +0.03% au cours de la dernière heure, +39.10% sur 24 heures et de +42.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Qubit (QBIT)

Capitalisation boursière $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Qubit est de $ 4.99M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QBIT est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.99M.