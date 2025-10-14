Informations sur le prix de Quaks ($QUAKS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000254 $ 0.0000254 $ 0.0000254 Bas 24 h $ 0.00002707 $ 0.00002707 $ 0.00002707 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000254$ 0.0000254 $ 0.0000254 Haut 24 h $ 0.00002707$ 0.00002707 $ 0.00002707 Sommet historique $ 0.00072332$ 0.00072332 $ 0.00072332 Prix le plus bas $ 0.00002266$ 0.00002266 $ 0.00002266 Variation du prix (1 h) +2.97% Changement de prix (1J) +5.93% Variation du prix (7 j) -33.38% Variation du prix (7 j) -33.38%

Le prix en temps réel de Quaks ($QUAKS) est de $0.00002697. Au cours des dernières 24 heures, $QUAKS a évolué entre un minimum de $ 0.0000254 et un maximum de $ 0.00002707, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $QUAKS est $ 0.00072332, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00002266.

En termes de performance à court terme, $QUAKS a évolué de +2.97% au cours de la dernière heure, +5.93% sur 24 heures et de -33.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Quaks ($QUAKS)

Capitalisation boursière $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Offre en circulation 419.80M 419.80M 419.80M Offre totale 419,800,114.406645 419,800,114.406645 419,800,114.406645

La capitalisation boursière actuelle de Quaks est de $ 11.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $QUAKS est de 419.80M, avec une offre totale de 419800114.406645. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.32K.