Informations sur le prix de PumaPay (PMA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00225773$ 0.00225773 $ 0.00225773 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.28% Changement de prix (1J) +0.50% Variation du prix (7 j) +26.29% Variation du prix (7 j) +26.29%

Le prix en temps réel de PumaPay (PMA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PMA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PMA est $ 0.00225773, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PMA a évolué de +0.28% au cours de la dernière heure, +0.50% sur 24 heures et de +26.29% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PumaPay (PMA)

Capitalisation boursière $ 581.00K$ 581.00K $ 581.00K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Offre en circulation 26.48B 26.48B 26.48B Offre totale 78,042,956,829.0 78,042,956,829.0 78,042,956,829.0

La capitalisation boursière actuelle de PumaPay est de $ 581.00K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PMA est de 26.48B, avec une offre totale de 78042956829.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.71M.