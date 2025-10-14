Informations sur le prix de PSX (PSX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 Bas 24 h $ 0 Haut 24 h Sommet historique $ 0.0020021 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.64% Changement de prix (1J) +4.51% Variation du prix (7 j) -27.21%

Le prix en temps réel de PSX (PSX) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PSX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PSX est $ 0.0020021, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PSX a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, +4.51% sur 24 heures et de -27.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PSX (PSX)

Capitalisation boursière $ 469.11K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 469.11K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PSX est de $ 469.11K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PSX est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 469.11K.