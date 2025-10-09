Informations sur le prix de Predi by Virtuals (PREDI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00829551 $ 0.00829551 $ 0.00829551 Bas 24 h $ 0.01179375 $ 0.01179375 $ 0.01179375 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00829551$ 0.00829551 $ 0.00829551 Haut 24 h $ 0.01179375$ 0.01179375 $ 0.01179375 Sommet historique $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.24% Changement de prix (1J) +28.78% Variation du prix (7 j) +12.27% Variation du prix (7 j) +12.27%

Le prix en temps réel de Predi by Virtuals (PREDI) est de $0.01068327. Au cours des dernières 24 heures, PREDI a évolué entre un minimum de $ 0.00829551 et un maximum de $ 0.01179375, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PREDI est $ 0.01911756, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PREDI a évolué de -1.24% au cours de la dernière heure, +28.78% sur 24 heures et de +12.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Predi by Virtuals (PREDI)

Capitalisation boursière $ 5.33M$ 5.33M $ 5.33M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.67M$ 10.67M $ 10.67M Offre en circulation 498.98M 498.98M 498.98M Offre totale 998,983,738.0 998,983,738.0 998,983,738.0

La capitalisation boursière actuelle de Predi by Virtuals est de $ 5.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PREDI est de 498.98M, avec une offre totale de 998983738.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.67M.