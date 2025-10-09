Le prix en temps réel de Predi by Virtuals est aujourd'hui de 0.01068327 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PREDI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PREDI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Predi by Virtuals est aujourd'hui de 0.01068327 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de PREDI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix PREDI facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Predi by Virtuals (PREDI)

Prix en temps réel : 1 PREDI à USD

$0.01068327
$0.01068327$0.01068327
+28.70%1D
Graphique du prix de Predi by Virtuals (PREDI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:13:10 (UTC+8)

Informations sur le prix de Predi by Virtuals (PREDI) en USD

Le prix en temps réel de Predi by Virtuals (PREDI) est de $0.01068327. Au cours des dernières 24 heures, PREDI a évolué entre un minimum de $ 0.00829551 et un maximum de $ 0.01179375, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PREDI est $ 0.01911756, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PREDI a évolué de -1.24% au cours de la dernière heure, +28.78% sur 24 heures et de +12.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Predi by Virtuals (PREDI)

La capitalisation boursière actuelle de Predi by Virtuals est de $ 5.33M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PREDI est de 498.98M, avec une offre totale de 998983738.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.67M.

Historique du prix de Predi by Virtuals (PREDI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Predi by Virtuals en USD était de $ +0.00238776.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Predi by Virtuals en USD était de $ -0.0017996278.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Predi by Virtuals en USD était de $ +0.0102335780.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Predi by Virtuals en USD était de $ +0.0098002993573455965.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00238776+28.78%
30 jours$ -0.0017996278-16.84%
60 jours$ +0.0102335780+95.79%
90 jours$ +0.0098002993573455965+1,109.92%

Qu'est-ce que Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Ressource de Predi by Virtuals (PREDI)

Prévision de prix de Predi by Virtuals (USD)

Combien vaudra Predi by Virtuals (PREDI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Predi by Virtuals (PREDI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Predi by Virtuals.

Consultez la prévision de prix de Predi by Virtuals maintenant !

Tokenomics de Predi by Virtuals (PREDI)

Comprendre la tokenomics de Predi by Virtuals (PREDI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PREDI !

Combien vaut Predi by Virtuals (PREDI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de PREDI en USD est de 0.01068327 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de PREDI à USD ?
Le prix actuel de PREDI en USD est $ 0.01068327. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Predi by Virtuals ?
La capitalisation boursière de PREDI est de $ 5.33M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de PREDI ?
L'offre en circulation de PREDI est de 498.98M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PREDI ?
PREDI a atteint un prix ATH de 0.01911756 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PREDI ?
PREDI a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de PREDI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PREDI est de -- USD.
Est-ce que PREDI va augmenter cette année ?
PREDI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PREDI pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 09:13:10 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Predi by Virtuals (PREDI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.