Informations sur le prix de Position (POSI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00159064 $ 0.00159064 $ 0.00159064 Bas 24 h $ 0.00172581 $ 0.00172581 $ 0.00172581 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00159064$ 0.00159064 $ 0.00159064 Haut 24 h $ 0.00172581$ 0.00172581 $ 0.00172581 Sommet historique $ 7.85$ 7.85 $ 7.85 Prix le plus bas $ 0.00141989$ 0.00141989 $ 0.00141989 Variation du prix (1 h) +0.12% Changement de prix (1J) -7.67% Variation du prix (7 j) -14.80% Variation du prix (7 j) -14.80%

Le prix en temps réel de Position (POSI) est de $0.00159333. Au cours des dernières 24 heures, POSI a évolué entre un minimum de $ 0.00159064 et un maximum de $ 0.00172581, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POSI est $ 7.85, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00141989.

En termes de performance à court terme, POSI a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, -7.67% sur 24 heures et de -14.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Position (POSI)

Capitalisation boursière $ 96.65K$ 96.65K $ 96.65K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 146.27K$ 146.27K $ 146.27K Offre en circulation 60.66M 60.66M 60.66M Offre totale 91,800,000.0 91,800,000.0 91,800,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Position est de $ 96.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POSI est de 60.66M, avec une offre totale de 91800000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 146.27K.