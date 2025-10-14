Informations sur le prix de Poop (POOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02073815 $ 0.02073815 $ 0.02073815 Bas 24 h $ 0.02393885 $ 0.02393885 $ 0.02393885 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02073815$ 0.02073815 $ 0.02073815 Haut 24 h $ 0.02393885$ 0.02393885 $ 0.02393885 Sommet historique $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Prix le plus bas $ 0.0179438$ 0.0179438 $ 0.0179438 Variation du prix (1 h) +3.58% Changement de prix (1J) +12.52% Variation du prix (7 j) -10.43% Variation du prix (7 j) -10.43%

Le prix en temps réel de Poop (POOP) est de $0.02395716. Au cours des dernières 24 heures, POOP a évolué entre un minimum de $ 0.02073815 et un maximum de $ 0.02393885, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POOP est $ 0.064116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0179438.

En termes de performance à court terme, POOP a évolué de +3.58% au cours de la dernière heure, +12.52% sur 24 heures et de -10.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Poop (POOP)

Capitalisation boursière $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.76M$ 23.76M $ 23.76M Offre en circulation 164.74M 164.74M 164.74M Offre totale 999,998,440.009884 999,998,440.009884 999,998,440.009884

La capitalisation boursière actuelle de Poop est de $ 3.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POOP est de 164.74M, avec une offre totale de 999998440.009884. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.76M.