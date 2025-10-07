Informations sur le prix de Polytrader by Virtuals (POLY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00037135 $ 0.00037135 $ 0.00037135 Bas 24 h $ 0.00039817 $ 0.00039817 $ 0.00039817 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00037135$ 0.00037135 $ 0.00037135 Haut 24 h $ 0.00039817$ 0.00039817 $ 0.00039817 Sommet historique $ 0.04199259$ 0.04199259 $ 0.04199259 Prix le plus bas $ 0.00030503$ 0.00030503 $ 0.00030503 Variation du prix (1 h) +1.23% Changement de prix (1J) +4.14% Variation du prix (7 j) -34.80% Variation du prix (7 j) -34.80%

Le prix en temps réel de Polytrader by Virtuals (POLY) est de $0.00039722. Au cours des dernières 24 heures, POLY a évolué entre un minimum de $ 0.00037135 et un maximum de $ 0.00039817, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POLY est $ 0.04199259, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00030503.

En termes de performance à court terme, POLY a évolué de +1.23% au cours de la dernière heure, +4.14% sur 24 heures et de -34.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Polytrader by Virtuals (POLY)

Capitalisation boursière $ 394.90K$ 394.90K $ 394.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 394.90K$ 394.90K $ 394.90K Offre en circulation 998.04M 998.04M 998.04M Offre totale 998,041,989.3809735 998,041,989.3809735 998,041,989.3809735

La capitalisation boursière actuelle de Polytrader by Virtuals est de $ 394.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLY est de 998.04M, avec une offre totale de 998041989.3809735. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 394.90K.